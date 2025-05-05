В Подмосковье произошло смертельное ДТП с участием четырех машин

МВД: в Истре в результате ДТП с участием четырех машин погиб человек

В подмосковной Истре произошло ДТП с участием двух грузовиков и двух легковушек, в результате которого погиб один из водителей. Об этом сообщили в Telegram-канале управления МВД РФ по Московской области.

«Сегодня примерно в 08:10 на 314-м километре автодороги А-113 «ЦКАД» произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, мужчина, управляя грузовым автомобилем марки Scania, совершил попутное столкновение с грузовиком марки Mercedes и двумя легковыми автомашинами», — говорится в сообщении.

В МВД добавили, что в результате инцидента погиб водитель Scania. При этом водитель Mercedes получил травмы. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Несколькими часами ранее в Петербурге произошла авария с участием грузовика. По информации журналистов, 54-летний водитель легкового автомобиля не справился с управлением и столкнулся с прицепом большегруза.

Ранее в Петербурге возбудили дело против владелицы Mercedes, специально наехавшей на людей.