Московских водителей предупредили о снегопаде

Московских водителей предупредили, что вечером 5 мая в столице может выпасть снег. Информацию опубликовал Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» со ссылкой на Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД).

«Этой ночью в Москве ожидаются дождь, мокрый снег и местами сильный ветер. Водителям лучше отложить поездки в промежутке с 21:00 до 6:00 и не выезжать на летней резине», — говорится в сообщении канала.

Автомобилистам из-за вероятного снегопада посоветовали быть особенно внимательными на подъемах и спусках с мостов и эстакад, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких ускорений и торможений.

До этого в Госдуму внесли законопроекты, согласно которым предполагается обязать владельцев автодорог информировать водителей об изменениях в организации дорожного проезда путем размещения новой схемы движения.

«При установке новых знаков, нанесении разметки гражданам трудно сориентироваться, что вызывает замедление в передвижении и большие пробки, особенно в часы пик и в местах трудной развязки или малого количества дорожных полос», — сообщили авторы документа.

Сообщается, что за нарушение требований по информированию будут выписывать штрафы в размере 5-10 тыс. рублей для физических лиц и 50-70 тыс. рублей для юридических лиц, которые являются собственниками дорог. Должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления депутаты предложили штрафовать на 15-20 тыс. рублей.

Ранее были названы шесть дней, когда в Москве ожидаются серьезные пробки на дорогах.