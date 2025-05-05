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Haval прекратит выпуск моноприводных автомобилей

Haval перейдет на выпуск исключительно полноприводных автомобилей
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Great Wall Motor

Китайский автопроизводитель Haval перейдет на выпуск исключительно полноприводных кроссоверов и внедорожников. Об этом сообщает Autohome со ссылкой на технического директора бренда Лу Вэньбиня.

Топ-менеджер пояснил, что компании удалось создать дешевую в изготовлении и обслуживании гибридную систему Hi4 с тремя моторами. Она будет устанавливаться на все модели Haval в Китае.

Гибридная установка Hi4 включает в себя 1,5-литровый атмосферный двигатель, электропривод с электромотором и двухступенчатой коробкой переключения передач, а также дополнительный электродвигатель на задней оси.

До этого сообщалось, что компания Haval объявила официальные цены на кроссовер F7x нового поколения для рынка России. Автомобиль будет стоить от 3,5 млн до 3,7 млн рублей.

Кроссовер оснащен турбомотором объемом 2,0 л, мощностью 192 л.с., семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями и системой полного привода.

В комплектацию Premium вошли 19-дюймовые колеса, мультимедийная система, цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, климат-контроль.

Версия Tech Plus дополнительно оснащена системой бесконтактного открывания багажника, панорамной крышей, проекционным дисплеем, сабвуфером.

Ранее сообщалось, что кроссовер Haval H3 тульской сборки прошел сертификацию в России.

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