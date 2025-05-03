В Ростовской области водитель не справился с грузовиком и сбил дорожных рабочих

В Ростовской области произошло ДТП с участием грузового автомобиля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы региона.

Согласно представленной информации, ДТП произошло на федеральной автодороге М-4 «Дон» в Каменском районе области, когда водитель грузовика не справился с управлением транспортным средством. В результате трое дорожных рабочих получили несовместимые с жизнью травмы.

До этого в Петропавловске-Камчатском внедорожник несколько метров протащил пенсионерку по дороге. Это произошло в 12:20 (3:20 мск) на улице Сахалинская 2/1. При движении задним ходом 53-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser совершил наезд на женщину 82 лет, которая шла по парковочной зоне. После ДТП пенсионерка была госпитализирована. Как уточняется, водитель автомобиля в течение года привлекался к административной ответственности 16 раз.

Ранее в Петербурге женщина на Mercedes въехала в толпу и устроила истерику.