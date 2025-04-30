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Петербуржец на моноколесе отлетел от удара иномарки, и это попало на видео

В Петербурге на видео попало, как моноколесник перелетел перекресток после ДТП

В Санкт-Петербурге мужчина на моноколесе врезался в легковой автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Авария произошла сегодня около часа дня у дома №69 на Лиговском проспекте. Водитель Kia при повороте не заметил мужчину на моноколесе и задел его», — говорится в сообщении.

По информации источника, мужчину «выбросило» на дорогу, при этом он несколько раз перевернулся и отлетел на другую сторону улицы.

Также сообщается, что моноколесник не получил серьезных травм. В МВД отметили, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

До этого в Южно-Сахалинске водитель испугался сотрудников ДПС и врезался в три дорожных знака и столб. Уличная камера запечатлела момент столкновения. На кадрах видно, как автомобиль врезается в дорожные знаки и в столб. Пять человек, которые находились в автомобиле в момент столкновения, сбежали до приезда сотрудников ДПС. В настоящее время работники правоохранительных органов ищут нарушителей.

Ранее самарчанин попал под колеса собственной фуры.

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