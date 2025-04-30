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Россиянин умер за рулем и протаранил пассажирские автобусы

В Москве водитель большегруза умер за рулем и врезался в автобусы
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Telegram-канал Осторожно, Москва

В Москве мужчина умер за рулем и попал в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«На севере Москвы ДТП с пассажирскими автобусами и грузовиком», — говорится в сообщении.

По информации источника, ДТП произошло на Крондштатском бульваре. Мужчина умер за рулем, после чего грузовик начал движение по инерции и врезался в два пассажирских автобуса. В результате ДТП никто не пострадал.

До этого сообщалось, что в Новошахтинске полицейская машина столкнулась с легковым автомобилем. Авария произошла поздно вечером на перекрестке Советской улицы и проспекта Ленина. На место ДТП прибыли сотрудники экстренных служб. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали оба водителя.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как патрульная машина выезжает на перекресток и врезается в легковой автомобиль. От удара машина полицейских переворачивается на проезжей части.

Ранее самарчанин попал под колеса собственной фуры.

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