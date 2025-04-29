В Казани выставили на продажу первый советский массовый автомобиль

В Казани продают первый советский автомобиль «Москвич-400» за 500 тысяч рублей

В Казани выставили на продажу первый массовый автомобиль времен СССР 1948 года выпуска — «Москвич-400», сообщает «Российская газета». Пробег у машины всего 24 тыс. километров.

«Под капотом установлен 1,1-литровый четырехцилиндровый мотор мощностью 23 лошадиные силы. В паре с ним трудится механическая трансмиссия с приводом на задние колеса», — говорится в сообщении газеты.

За свою уникальную машину продавец просит весьма доступные по нынешним временам деньги — 500 тыс. рублей.

До этого в Самарской области был выставлен на продажу редкий минивэн Lada «Надежда» с небольшим пробегом.

Авто выпущен в 2003 году, то есть после рестайлинга, одна из отличительных черт которого — «десяточные фары». Владелец утверждает, что машина «вовсе не ржавая (почти как новая)», краска — родная».

За семиместный автомобиль продавец просит 549 тыс. рублей. Автомобиль ВАЗ-2120 «Надежда» выпускался на «АвтоВАЗе» с 1998 по 2006 год. Минивэн базируется на платформе удлиненной «Нивы», от нее он получил рядный четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 84 л.с. и полноприводную трансмиссию.

На опытно-промышленном производстве «АвтоВАЗа» за восемь лет было собрано 8 тыс. таких автомобилей.

Ранее в России выставили на продажу «китайский Touareg».