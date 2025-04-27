Электромобиль «Атом» впервые проехал по Москве

Предсерийный образец российского электромобиля «Атом» совершил первую поездку по улицам Москвы вне тестовых испытаний. Об этом сообщает РИА Новости.

Машина проехала по Павелецкой набережной, ТТК, Ленинскому и Комсомольскому проспектам, проспекту Мира. Конечной точкой маршрута электромобиля стал музей «Атом» на ВДНХ.

До этого сообщалось, что цены на этот электрокар будут начинаться от 2,5 млн рублей. После начала серийного производства быстрее всех получат автомобили те, кто оформил предзаказ. Выпуск машин начнется в третьем квартале 2025 года на заводе «Москвич».

По размерам электрокар будет сопоставим с Lada Granta в кузове хетчбэк: длина составляет 3995 мм, ширина — 1780 мм. Дорожный просвет равен 170 мм, предусмотрены колесные диски от 17 до 19 дюймов. «Атом» получит полностью независимую подвеску типа «Макферсон» спереди и многорычажную независимую сзади.

Привод у машины будет только задний. Силовая установка сможет развивать 204 л.с., 77-киловаттая батарея позволит проезжать до 500 км без подзарядки. При зарядке на мощной станции восьми минут будет достаточно, чтобы набрать энергии для преодоления 100 км.

Ранее в России рекордно упали продажи электромобилей.