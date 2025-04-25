Leapmotor выпустит «самый красивый интеллектуальный седан»

В Шанхае Leapmotor представил первый в своей линейке седан B01

Китайская компания Leapmotor представила в Шанхае свой первый седан B01, сообщает carnewschina.com. Официально автомобиль называют «самым красивым интеллектуальным седаном в классе».

Среднеразмерный седан оборудовали узкими фарами с тремя светодиодными секциями, выдвижными ручками дверей и единым блоком фонарей. Автомобиль имеет размеры 4770×1880×1490 мм и колесную базу 2735 мм.

Мощность базовой версии седана составляет 180 л.с. Топовую модификацию автомобиля оборудовали электромотором с отдачей 218 л.с. Максимальная скорость машины — 160 км/ч. Запас хода составляет 600 километров.

В средней и топовой комплектациях предусмотрены системы помощи водителю с LiDAR и чипом Qualcomm 8650.

Cтартовая цена Leapmotor B01 может составить 89 тыс. юаней (около 1 млн рублей по курсу на момент публикации). Производство стартует в июле.

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Автомобиль был создан немецким автопроизводителем совместно с китайским государственным концерном SAIC. Электрокар построен на новой платформе Advanced Digitized Platform. Особенностью машины является отсутствие традиционного логотипа из колец. Вместо него буквенное название бренда.

Мощность автомобиля составляет от 300 до 787 л.с., а запас хода достигает 770 км. Привод может быть либо задним, либо полным.

Планируется, что электромобиль будет продаваться только в Китае.

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