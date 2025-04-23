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Автомобиль со спасателями, спешившими в «Москву-Сити», попал в ДТП

Shot: Пожарная машина, спешившая в «Москву-Сити», попала в ДТП
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Станислав Красильников/РИА Новости

Автомобиль экстренных служб, спешивший ликвидировать возгорание в «Москве-Сити», попал в аварию. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Происшествие с автомобилем в «Москве-Сити» все же произошло — на Пресненской наб., 10. Пожарная машина, спешившая на вызов, попала в ДТП», — говорится в сообщении.

По информации источника, в результате автомобильной аварии никто не пострадал.

До этого появилось видео эвакуации машин после взрыва в «Москве-Сити».

«Водители массово пытаются эвакуировать свои многомиллионные колесницы, которые оказались в эпицентре пожара. Безопасно ли это — вопрос, можно надышаться дыма», — говорится в сообщении.

На втором видео, снятом очевидцами, виден огонь на парковке.

Кроме того, в Подмосковье тягач столкнулся с легковым автомобилем. Видеорегистратор машины, водитель которой стал очевидцем произошедшего, запечатлел ДТП. На кадрах видно, как легковой автомобиль выезжает на соседнюю полосу движения, где сталкивается с тягачом, от удара первый таранит ограждение и перелетает через транспорт.

Ранее школьник сделал кульбит в воздухе после удара Hyundai в Севастополе.

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