Названы шесть дней, когда в Москве ожидаются серьезные пробки на дорогах

ЦОДД перечислил шесть дней, когда в Москве ожидаются серьезные заторы на дорогах

В Москве наиболее плотное движение при выезде из Москвы возможно 30 апреля, 1, 7 и 8 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

«Плотное движение при выезде из города возможно 30 апреля, 1, 7 и 8 мая на магистралях: Ленинградское шоссе, Липецкая улица, Щелковское шоссе. При въезде в город 4 и 11 мая затруднения возможны на магистралях: Волоколамское шоссе, Ленинградское шоссе, Щелковское шоссе. Свободными будут: Дмитровское шоссе, Люблинская улица, проспект Генерала Дорохова», — рассказали в пресс-службе.

Согласно прогнозу на период с 26 апреля по 12 мая в будни на дорогах столицы ожидается 2,64 млн автомобилей, а в праздники и выходные — 2,2 млн.

До этого в Госдуму внесли законопроекты, согласно которым предполагается обязать владельцев автодорог информировать водителей об изменениях в организации дорожного проезда путем размещения новой схемы движения.

«При установке новых знаков, нанесении разметки гражданам трудно сориентироваться, что вызывает замедление в передвижении и большие пробки, особенно в часы пик и в местах трудной развязки или малого количества дорожных полос», — сообщили авторы документа.

Сообщается, что за нарушение требований по информированию будут выписывать штрафы в размере 5-10 тыс. рублей для физических лиц и 50-70 тыс. рублей для юридических лиц, которые являются собственниками дорог. Должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления депутаты предложили штрафовать на 15-20 тыс. рублей.

К тому же планируют обязать владельцев дорог информировать о запретах или изменениях схемы дорожного движения, а также о причинах таких действий за 20 дней до внедрения нововведений.

Ранее сообщалось, что федеральную трассу «Байкал» перекрыли из-за сильного задымления.