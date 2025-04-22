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Стала известна причина ДТП с двумя фурами на трассе М11

Baza: крупное ДТП на трассе М-11 произошло из-за отлетевшего колеса у грузовика

Серьезная авария на трассе М-11 с двумя фурами и легковым автомобилем могла произойти из-за отлетевшего колеса, сообщает Telegram-канал Baza.

«Авария могла произойти из-за отлетевшего колеса у грузовика», — говорится в сообщении канала.

О том, что в Тверской области на трассе М-11 столкнулись два грузовика и легковой автомобиль, стало известно 22 апреля.

На опубликованных в сети кадрах видно, что транспортные средства получили серьезные повреждения. Кроме того, после столкновения автомобили воспламенились.

Telegram-канал Shot утверждает, что движение на трассе М-11 в сторону Москвы полностью парализовано.

До этого в Забайкальском крае мужчина поджег грузовик, в котором на тот момент находились два человека.

«18 октября 2024 года на перегоне Пеньковая — Артеушка Забайкальской железной дороги обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, из-за произошедшего конфликта поджег емкость с бензином и бросил ее в пассажирский отсек автомобиля, где находились двое мужчин», — сообщает Telegram-канал Восточного межрегионального СУТ СК России.

В результате пострадавшие получили ожоги разной степени тяжести. Отмечается, что рубцы в области их лиц «признаны неизгладимыми». Автомобиль также сгорел, владельцу причинен ущерб на 7 млн рублей. Виновник на данный момент находится в следственном изоляторе.

Ранее сообщалось, что семнадцать машин сгорели на парковке жилого комплекса в Краснодаре.

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