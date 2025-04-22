Автоэксперт рассказал, как изменился авторынок в России после ухода западных брендов

После ухода западных автобрендов с российского рынка отечественные дилеры начали выстраивать «устойчивую инфраструктуру», машины поступают через прямые поставки от зарубежных партнеров, а также работу с компаниями, которые осуществляют ввоз автомобилей на юридическое лицо. Об этом Pravda.Ru рассказал директор департамента новых автомобилей компании «РОЛЬФ» Николай Иванов.

По его словам, каждый автомобиль проходит многоступенчатую проверку, включая анализ документооборота, а также предпродажную подготовку. После этого они получают российскую гарантию сроком на два года.

«Мы обеспечиваем автомобили, ввезенные по параллельному импорту, оригинальными маслами и комплектующими, а также развиваем собственное направление РОСПАРТ — производство автозапчастей, которое позволяет предлагать клиентам надежную и доступную альтернативу при сохранении качества», — отметил Иванов.

Коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин до этого говорил, что автодилеры в особых случаях могут продавать машины дешевле на 20%. По его словам, скидки активно применяют китайские бренды, особенно те, кто близок к уходу с российского рынка из-за низких продаж.

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