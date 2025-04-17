В центре Москвы перекроют движение 17 апреля из-за кинофестиваля

В центре Москвы днем 17 апреля перекроют движение транспорта из-за проведения кинофестиваля, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Сегодня с 14:30 до 01:00 18 апреля в связи с проведением кинофестиваля будет временно закрыто движение для транспорта в районе Пушкинской площади», — говорится в сообщении канала.

Во второй половине дня ожидаются локальные затруднения в центральной части города, на ТТК в районе Бережковского моста, на МКАД от Каширского до Варшавского шоссе.

Отмечается, что в течение дня рекомендуется использовать городской транспорт для поездок по центру Москвы.

До этого в центре Москвы перекрыли Садовое кольцо в районе Новинского бульвара, а также Садовой-Каретной. Из-за этого в городе 16 апреля образовались пробки. По данным Яндекса, они достигали 8 баллов.

Ранее сообщалось, что федеральную трассу «Байкал» перекрыли из-за сильного задымления.