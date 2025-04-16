Россияне перестали покупать автомобили Lixiang

В первом квартале 2025 года в России было зарегистрировано 2,3 тыс. автомобилей Lixiang, что на 72% меньше, чем за такой же период 2024 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил автоэксперт Олег Мосеев.

Лидером продаж стала модель L7: кроссовер выбрали 1,2 тыс. человек, на втором месте L6 — 607 единиц, L9 купили 481 человек, тираж L8 составил 8 штук, вэн Mega приглянулся пятерым.

По сравнению с I кварталом 2024 года (2.43%), в I квартале 2025 года доля рынка марки упала на 1,49 процентных пункта и составила 0,94%.

До этого стало известно, что в России продажи новых автомобилей всех сегментов по итогам первого квартала 2025 года снизились на 27%. Всего за этот период было реализовано 287,2 тыс. машин. В марте продажи автомобилей упали на 45%.

Так, легковых автомобилей было продано 245 тыс. (-26%), LCV — 24,3 тыс. (-16%), грузовиков — 15,4 тыс. (-46%), автобусов — 2,5 тыс. (-55%). Также за I квартал реализовано 2,1 тыс. новых электромобилей, что на 67% меньше относительно аналогичного периода 2024 года.

Глава «Автостата» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Ранее дилеры рассказали о рекордных скидках на невостребованные китайские автомобили.