Россиянам объяснили, как система «старт-стоп» влияет на мотор машины

Система «старт-стоп» создает дополнительные нагрузки на двигатель и моторное масло. Об этом «Российской газете» рассказал руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricants Роман Сокуев.

«Каждый пуск двигателя — это повышенный износ. Масло в этот момент еще не успевает поступить по маслоканалам к узлам смазывания, что увеличивает граничное трение. В режиме «старт-стоп» это повторяется десятки раз, особенно в пробках. Это приводит к ускоренной деградации масла, возрастает риск его окисления, а также накопления низкотемпературных отложений», — сообщил эксперт.

По его словам, кратковременные поездки не дают маслу прогреться полностью, поэтому в нем может скапливаться влага. Так, эксперт рекомендует использовать современные моторные масла, у которых увеличена термическая стабильность, усилены противоизносные и противозадирные свойства. При этом использование неподходящего масла может ускорить износ многих элементов и системы ДВС.

Сокуев советует соблюдать рекомендации автопроизводителя по выбору масла, наблюдать за его уровнем и состоянием, а также проводить своевременную диагностику. Так, регулярная замена качественного масла и фильтров поспособствует сохранению ресурса двигателя.

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