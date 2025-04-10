Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали 3 обязательные процедуры для авто, которые важно сделать весной

Автоэксперт Евтеев назвал 3 процедуры для авто, которые важно сделать весной
close
Mariya Surmacheva/Shutterstock/FOTODOM

Весной нужно хорошо вымыть подвеску автомобиля. Об этом «Российской газете» рассказал директор автосервиса и детейлинг-центра Fit Service Евгений Евтеев.

«Одна из приоритетных услуг, о которой часто водители забывают, будет тщательная мойка подвески. За зимний период на автомобиле, в скрытых полостях, в различных узлах скапливается большое количество дорожных реагентов. Эти химические и абразивные вещества способствуют появлению ржавчины на металлических элементах», — сообщил эксперт.

По его словам, весной также нужно провести профессиональную мойку, а также подготовить к летнему периоду радиатор, который будет испытывать большие нагрузки. Так, данный элемент системы охлаждения двигателя следует помыть.

Специалист также рекомендует провести химчистку кузова машины, которая устранит все реагенты, металлические вкрапления, битум и краску от дорожной разметки. Кроме того, Евтеев советует водителям подумать о мойке подкапотного пространства.

Ранее назвали четыре модели авто с высоким риском угона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами