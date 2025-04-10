Россиянам назвали 3 обязательные процедуры для авто, которые важно сделать весной

Весной нужно хорошо вымыть подвеску автомобиля. Об этом «Российской газете» рассказал директор автосервиса и детейлинг-центра Fit Service Евгений Евтеев.

«Одна из приоритетных услуг, о которой часто водители забывают, будет тщательная мойка подвески. За зимний период на автомобиле, в скрытых полостях, в различных узлах скапливается большое количество дорожных реагентов. Эти химические и абразивные вещества способствуют появлению ржавчины на металлических элементах», — сообщил эксперт.

По его словам, весной также нужно провести профессиональную мойку, а также подготовить к летнему периоду радиатор, который будет испытывать большие нагрузки. Так, данный элемент системы охлаждения двигателя следует помыть.

Специалист также рекомендует провести химчистку кузова машины, которая устранит все реагенты, металлические вкрапления, битум и краску от дорожной разметки. Кроме того, Евтеев советует водителям подумать о мойке подкапотного пространства.

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