В столице произошло ДТП с двумя автомобилями

Дептранс: в Москве на МКАД произошло столкновение автомобилей

В столице произошло ДТП с участием двух автомобилей, сообщает московский Дептранс в официальном Telegram-канале.

«На внешней стороне 91-го км МКАД произошло ДТП с участием двух автомобилей»‎, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. В Дептрансе также добавили, что движение в районе ДТП затруднено на одном километре.

В ведомстве водителей просят быть внимательнее и выбирать пути объезда.

6 апреля Москву накрыл снегопад.

4 апреля столичных автомобилистов предупреждали об ухудшении погодных условий.

В столичном Дептрансе призвали водителей, сменивших зимние шины на летние, не выезжать на дороги и воспользоваться общественным транспортом. Автомобилистам рекомендуется соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а также воздержаться от резких маневров и не отвлекаться во время движения на мобильные телефоны.

До этого в Новой Москве автобус наехал на велосипедиста, пострадавшего спасти не удалось.

Ранее стало известно наказание для водителя, который сбил двух детей, «залипнув» в смартфоне.