Названы пять минусов корейского кроссовера Kia Seltos

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов протестировал кроссовер Kia Seltos и рассказал о его недостатках. Один из них - слабый двигатель.

«100 км/ч Seltos с базовым мотором с трудом набирает за 13 секунд. Чтобы держаться в резвом потоке, надо активно давить на газ, а это неизбежно повышает аппетит. В смешанном цикле получается 11 л/100 км», - сказал эксперт.

В салоне «лакированный» блок однозонного климат-контроля быстро притягивает к себе пыль. Но у автомобиля есть весь спектр обогревов, включая лобовое стекло, задние сиденья и руль.

Багажник Seltos вмещает 300 л, что немного для современного кроссовера. Пластиковая обивка – неудачное решение. Как показывает опыт Hyundai, она мгновенно царапается, подытожил эксперт.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

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