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«Не понравилось, что не открывает»: девушка набросилась на водителя автобуса в Краснодаре

В Краснодаре пассажирка набросилась на водителя автобуса и попала на видео

В Краснодаре пассажирка автобуса пыталась разбить дверь и напала на водителя из-за того, что он не выпустил ее из салона. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Краснодар» и публикует видеозапись инцидента.

«Девушке не понравилось, что водитель не открывает дверь в автобусе №52, и она стала скандалить: пытаться выбить стекло, жать кнопки на приборной панели водителя, хватать его», — отмечается в публикации.

Утверждается, что в момент инцидента автобус находился не у остановки, а на проезжей части, во второй полосе. На кадрах видно, что пассажирка нанесла по двери автобуса не менее 10 ударов кулаками.

«Я сейчас реально дверь выбью, откройте, вы издеваетесь!» — сказала она, а затем подошла к водителю и начала нажимать кнопки на передней панели и хватать водителя за руки.

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