«Взыграли чувства»: подростки закрутили роман в рехабе и сбежали в Сочи

Влюбленные подростки из рехаба сбежали на авто в Сочи и почти задавили мужчину

Двое подростков влюбились друг в друга, находясь в реабилитационном центре для несовершеннолетних, и решили сбежать — они угнали авто воспитательницы и едва не задавили мужчину. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«15-летняя Даша и 16-летний Миша вместе попали в Павловский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Там у них взыграли чувства, и они спланировали побег. Подключили к плану еще одного пацана из центра, 13-летнего Тимофея», — говорится в публикации.

В результате подростки вылезли через окно, украли ключи от машины Hyundai воспитательницы, выехали на на трассу М-4 «Дон», где за ними организовали погоню сотрудники ГИБДД.

«Но Ромео и Джульетта сдаваться не собирались и только набирали скорость, по дороге кроя плохими словами полицейских. На КПП на платке подростки пролетели в паре сантиметров от сотрудника, чудом его не зацепив. Позже во время погони беглецы врезались и разбили тачку», — уточняет SHOT.

В результате гаишники задержали Дашу и Тимофея поймали, а Миша подался в бега — его ищут.

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