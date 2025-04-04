Автовладельцам объяснили, почему важно следить за лакокрасочным покрытием

Лакокрасочное покрытие (ЛКП) на автомобиле представляет собой многослойную систему защиты, поэтому важно следить за его состоянием. Об этом Pravda.Ru рассказала директор по сервису компании «РОЛЬФ» Юлия Трушкова.

Она отметила, что такое покрытие обычно состоит из грунта, который обеспечивает адгезию между металлом и краской и защищает от коррозии, базовой эмали и лака. Последний отвечает за блеск и стойкость к ультрафиолету, химии и мелким механическим повреждениям.

Эксперт уточнила, что появление скола на покрытии приведет к тому, что машина начнет ржаветь. Помимо этого, потертости старят авто и снижают их стоимость. Трушкова добавила, что проблему лучше решать сразу, чтобы избежать дорогостоящего ремонта.

«Устранить коррозию или перекрасить элементы гораздо дороже, чем вовремя устранить скол или царапину», — добавили в сообщении.

Накануне автоэксперт Петр Баканов говорил, что водителям в средней полосе России, которые не успели сменить покрышки на летние, стоит повременить с этим. Он напомнил, что в ближайшее время дороги может вновь засыпать снегом, а температура воздуха опуститься до отрицательных значений.

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