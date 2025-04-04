«Хронический воспалительный процесс»: врач Лапа рассказала, из-за чего заболел Ефремов

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), диагностированная у российского актера Михаила Ефремова, могла быть вызвана курением. Об этом rt.com сообщила врач-терапевт вышей квалификации Людмила Лапа.

«ХОБЛ могла стать последствием курения. Хронический воспалительный процесс. Ефремов долгое время находился в тяжелых условиях. Мог после бронхита, пневмонии какой-то воспалительный процесс остаться. Он лечится, для этого есть большое количество препаратов», — объяснила Лапа.

В феврале 2025 года актер Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В разговоре с руководством колонии он пояснил, что болен. Также он говорил об исправной ежедневной работе в цехе по пошиву формы для заключенных.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Михаила Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года. Ефремов должен выйти на свободу 9 апреля 2025 года.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии в Белгородской области.

Ранее адвокат Александр Добровинский выразил надежду, что актер Ефремов перестал пить.