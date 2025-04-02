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Приморцы на Subaru и Mitsubishi устроили схватку и попали на видео

В Приморье на видео попала драка водителей Subaru и Mitsubishi

Во Владивостоке водители Subaru и Mitsubishi устроили драку. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«В районе Авангарда, водители Subaru и Mitsubishi, не поделив дорогу, решили сойтись в кулачном бою. Победу одержал водитель Mitsubishi. Реакция прохожих бесценна, словно каждый день они идут через драки», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как двое мужчин дерутся возле припаркованных автомобилей. После драки они садятся в свои машины. По словам автора видео, у одного из мужчин после конфликта было разбито лицо.

До этого сообщалось, что в городе Находка Приморского края мужчина с битой устроил драку на проезжей части. Видео дорожного конфликта появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как мужчина с битой подбегает к автомобилю и начинает кричать. Далее на записи видно, как несколько мужчин дерутся на проезжей части. При этом у нарушителя пытаются забрать биту.

Ранее легковушка устроила массовое ДТП на МКАД.

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