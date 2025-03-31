В России выставили раритетный дорогой Mercedes-Benz S-Class без пробега

В России продают раритетный Mercedes-Benz S-Class без пробега за 13,5 млн рублей

В России выставили на продажу уникальный экземпляр Mercedes-Benz S-Class с пробегом всего в 667 км, сообщает «Российская газета». За 37-летний седан собственник планирует выручить 13,5 млн рублей.

«Автомобиль в кузове W126 начали выпускать в 1979 году. Представленный экземпляр в версии S300 был построен в 1988 году. Под капотом машины расположен рядный шестицилиндровый мотор с индексом M103 объемом 3,0 литра и мощностью 180 лошадиных сил», — говорится в сообщении портала.

Отмечается, что автомобиль окрашен в синий металлик, а сиденья обиты качественным бежевым велюром.

До этого в Самарской области был выставлен на продажу редкий минивэн Lada «Надежда» с небольшим пробегом.

Авто выпущено в 2003 году, то есть после рестайлинга, одна из отличительных черт которого — «десяточные фары». Владелец утверждает, что машина «вовсе не ржавая (почти как новая)», краска — родная».

За семиместный автомобиль продавец просит 549 тыс. рублей. Автомобиль ВАЗ-2120 «Надежда» выпускался на «АвтоВАЗе» с 1998 по 2006 год. Минивэн базируется на платформе удлиненной «Нивы», от нее он получил рядный четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 84 л.с. и полноприводную трансмиссию.

На опытно-промышленном производстве «АвтоВАЗа» за 8 лет было собрано 8 тыс. таких автомобилей.

Ранее в России выставили на продажу десятилетний Volkswagen Tiguan без пробега.