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Стало известно, во сколько обойдется владельцу эксплуатация кроссовера Belgee X70

НАПИ: за три года на содержание Belgee X70 придется потратить 1,5 млн рублей
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Belgee

За три года владельцы кроссовера Belgee X70 потратят на его обслуживание 1,5 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

Так, каждый километр на Belgee X70 обойдется в 24,7 рубля. За год получается сумма 495,5 тыс. рублей, за три года — 1,49 млн рублей. Цена машины составляет 3,4 млн рублей.

Отмечается, что в стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, топливо, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 20 тыс. км в год.

Автомобиль Belgee X70 (ранее продавался в РФ как Geely Atlas Pro) стоит в России от 2,37 млн рублей с учетом скидок и акций.

На нашем рынке доступны четыре версии, все — с турбомотором 1.5. Для автомобиля доступен передний и полный привод. Переднеприводный Belgee X70 оснащается гидромеханической автоматической коробкой, для полноприводного предусмотрена роботизированная трансмиссия с двойным сцеплением.

Ранее сообщалось, что содержание «Москвич 6» обойдется россиянину в полмиллиона рублей в год.

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