Стало известно, во сколько обойдется владельцу эксплуатация кроссовера Belgee X70

НАПИ: за три года на содержание Belgee X70 придется потратить 1,5 млн рублей

За три года владельцы кроссовера Belgee X70 потратят на его обслуживание 1,5 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

Так, каждый километр на Belgee X70 обойдется в 24,7 рубля. За год получается сумма 495,5 тыс. рублей, за три года — 1,49 млн рублей. Цена машины составляет 3,4 млн рублей.

Отмечается, что в стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, топливо, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 20 тыс. км в год.

Автомобиль Belgee X70 (ранее продавался в РФ как Geely Atlas Pro) стоит в России от 2,37 млн рублей с учетом скидок и акций.

На нашем рынке доступны четыре версии, все — с турбомотором 1.5. Для автомобиля доступен передний и полный привод. Переднеприводный Belgee X70 оснащается гидромеханической автоматической коробкой, для полноприводного предусмотрена роботизированная трансмиссия с двойным сцеплением.

Ранее сообщалось, что содержание «Москвич 6» обойдется россиянину в полмиллиона рублей в год.