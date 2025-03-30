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Назван средний возраст автомобилей в России

Средний возраст автомобилей в России превысил 11 лет
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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В России средний возраст автомобилей вырос в 2024 году до 11,5 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Росстата. Предыдущее исследование было проведено в 2022 году.

«Средний возраст собственных или арендованных автомобилей российских домохозяйств в 2024 году составил 11,5 лет против 7,1 года в предыдущем обследовании. В 2020 году показатель находился на уровне 8,4 года, в 2018 году - 10 лет», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что в 2024 году снизилось количество семей, имеющих в своем распоряжении автомобиль, - до 49,3% с 49,6%. Респонденты объяснили отсутствие у них машины нехваткой денег.

До этого стало известно, что в России числятся на учете в ГИБДД 44,6 млн легковых автомобилей.

Легковые автомобили российского производства занимают 31,6% от всего автопарка. Таких автомобилей зарегистрировано около 14 млн штук. Второе место по объему автопарка занимают японские иномарки, их доля составляет 23% (10 млн). Автомобили корейских брендов стоят на третьем месте – 13% автопарка (5,7 млн).

Также в России насчитывается 4,8 млн немецких машин (10,8%), 3 млн американских (6,9%) и 2,6 млн французских легковых автомобилей (5,8%).

По состоянию на второе полугодие 2024 года, на долю китайских машин приходится всего лишь 4%, это 1,8 млн автомобилей, среди которых самым массовым брендом стали легковые машины Chery (441,2 тыс.).

Ранее были названы автомобили, которые будут популярны весной.

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