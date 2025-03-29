Очереди из автомобилей с обеих сторон Крымского моста рассосались

Очереди из автомобилей с обеих сторон Крымского моста устранены. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на переправе.

Согласно публикации, сейчас к досмотровым пунктам на мосту можно проехать без затруднений.

Утром 28 марта на переправе начали проводить ручной досмотр всех транспортных средств, а также личных вещей водителей и пассажиров. Процедура досмотра была аналогична той, которую граждане проходят в российских аэропортах. Изменения были внесены из-за поломки сканера на досмотровом пункте СИДРК (стационарного инспекционно-досмотрового радиотехнического комплекса) «Тамань».

По этой причине на подъездах к Крымскому мосту образовались очереди из сотен автомобилей. По состоянию на 20:00 29 марта, разрешения на проезд по Крымскому мосту ожидали 734 транспортных средства. Из них 106 машин находились в очереди со стороны Тамани. Среднее время ожидания превышало два часа.

Ранее мужчина упал с Крымского моста.