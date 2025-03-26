Владельцы отечественных кроссоверов Xcite стали от них избавляться

В Санкт-Петербурге этой зимой были зафиксированы две сделки по продаже Xcite X-Cross 7 с пробегом, сообщает Telegram-канал AutoRun SPb.

«Сейчас в городе предлагается еще два б/у автомобиля Xcite X-Cross 7. У одного из них показатель пробега составляет 5 тыс. километров, у другого — 15 тыс. километров», — говорится в сообщении паблика.

Всего в прошлом году петербургские дилеры реализовали 335 новых автомобилей Xcite. На складах у дилеров по-прежнему огромные объемы новых машин этой марки. Запасы можно оценить минимум на полгода.

Судя по данным сервиса «Авто.ру», сейчас на вторичном российском рынке в разных городах РФ продаются 27 автомобилей Xcite, пробег у которых составляет от 10 километров до 17 тыс. километров.

До этого Telegram-канал «Русский автомобиль etc» сообщил, что на бывшем российском заводе Nissan (ныне — «Автозавод Санкт-Петербург») завершился выпуск двух моделей кроссоверов Xcite.

«Автозавод Санкт-Петербург» завершил сборку Xcite Cross 7 и 8, больше машинокомплектов от Chery не ожидается. Недавно дособрали последние экземпляры», — отмечается в публикации.

По данным источников «Русского автомобиля», запас нераспроданных машин этих моделей оценивается в 7-10 тыс. экземпляров. Ими заставлены все заводские стоянки, которые вмещают до 10 тыс. машин.

Производство автомобилей Xcite началось на предприятии в январе 2024 года, в продажу первые экземпляры Xcite X-Cross 7 поступили в мае того же года.

Ранее был назван Mercedes-Benz, который продают по цене Lada Granta.