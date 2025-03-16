Стало известно, какие автомобили подорожали и подешевели в марте

«Автостат»: в марте 11 автокомпаний переписали ценники на автомобили в России

В первой половине марта 11 автокомпаний в России изменили цены на автомобили, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В частности, китайский BAIC снизил цены на кроссовер X35 на 102-128 тыс. рублей и повысил на 5-15 тыс. рублей цены седана U5 Plus. Кроссовер Х55 подорожал на 66-79 тыс. рублей.

У Dongfeng подешевели три модели — DFSK iX5, DFM 580, пикап DF6. У компании GAC подорожали кроссоверы GS3 и GS8, у Lada на подорожала на 6 тыс. рублей Vesta в двух комплектациях, у Evolute подешевели два электрокара i-Sky и i-Jet.

Exeed VX в семиместном и шестиместном исполнении подорожал на 140 и 240 тыс. рублей, до 6,49 млн рублей и 6,29 млн рублей соответственно. Снизились цены на автомобили Geely, Belgee и Knewstar, а пикап JAC T9 подорожал на 50 тыс. рублей.

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