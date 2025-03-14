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Движение по Крымскому мосту перекрывали

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили после перекрытия
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновили после временного перекрытия. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.

Движение машин было остановлено с 2:41 мск, ограничение продлилось полчаса.

Проезд по этому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак на Крым и воздушных тревог.

До этого глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк пригрозил уничтожить Крымский мост.

Он напомнил, что на мосту произошли два теракта в октябре 2022 года и в июле прошлого. В частности, глава СБУ рассказал, как его команда подрывала мост, в том числе с помощью морских беспилотных летательных аппаратов Sea Baby, которые управлялись дистанционно из Киева.

Позже первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя угрозу со стороны Украины уничтожить Крымский мост, заявил, что задача России — обеспечивать безопасность своих граждан.

Он отметил, что спецслужбам России потребуется дальнейшая бдительность, чтобы предотвращать новые атаки на Крымский мост.

Ранее депутат сравнил угрозы Украины Крымскому мосту с лаем Моськи.

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