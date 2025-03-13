У таксиста, сбившего 11 человек в Казани, была поддельная справка от врача психиатра-нарколога

МВД: у сбившего людей в Казани водителя была поддельная медсправка от нарколога

У водителя такси, который сбил 11 человек на остановке общественного транспорта в Казани, нашли поддельную медицинскую справку. Об этом сообщает Telegram-канал МВД по республике Татарстан.

«Установлен факт использования подозреваемым, водителем транспортного средства, выехавшего на остановку, поддельной справки медицинского освидетельствования врача психиатра-нарколога», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в обвинение будет добавлен состав преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ — «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов».

Массовое ДТП произошло 10 марта на улице Вишневского. Водитель такси марки «Москвич», перевозивший пассажира, врезался в людей на автобусной остановке. За рулем такси находился 30-летний Евгений Крусев.

Водитель сказал, что ДТП устроил не специально. По его словам, в момент аварии, в салоне автомобиля находились пассажиры, но не смог назвать их количество.

Как заявил автоинспекторам таксист, он уснул за рулем. Между тем пассажир автомобиля рассказал, что перед ДТП у водителя изо рта пошла пена.

Мировой суд в Казани назначил административный арест на 15 суток водителю такси, который врезался в остановку, в результате чего пострадали 11 человек. Мужчину признали виновным в употреблении наркотиков.

Ранее загоревшийся автомобиль заблокировал движение в тоннеле под Калужским шоссе в Москве.