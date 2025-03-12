На юге Москвы грузовик сбил пенсионерку и попал на видео

На юге столицы грузовик сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Сегодня в третьем часу дня на Липецкой улице в районе Бирюлево КамАЗ коммунальных служб въехал в ГАЗель, которая стояла перед пешеходным переходом. От столкновения грузовик по инерции поехал дальше и наехал на пожилую женщину в красной куртке. Ее госпитализировали на носилках», — говорится в публикации.

До этого в Башкирии двое мужчин избили женщину, а затем увезли ее на Land Cruiser в неизвестном направлении.

Камеры запечатлели происходящее. На кадрах видно, как злоумышленник держит женщину за волосы и ведет на улицу, при этом пострадавшая пытается убежать. Далее на записи видно, как мужчина бьет женщину на улице, после того как пострадавшая начинает кричать и просить отпустить ее.

Ранее грузовик обрушил часть Ладожского моста под Петербургом.