В России выставили на продажу Lada Kalina с минимальным пробегом

В России продают Lada Kalina первого поколения с минимальным пробегом, сообщает «Российская газета». Автомобиль был выпущен в 2011 году.

«Капсула времени» предложена в комплектации «Люкс», в которой имеются электростеклоподъемники всех дверей, электрическая регулировка зеркал, ПТФ и кондиционер», — говорится в сообщении «РГ».

У автомобиля оригинальный пробег 2,8 тыс. километров, но при этом заменен глушитель, то есть ее коллекционная ценность в таком случае стремится к нулю.

Владелец хочет выручить от продажи Lada Kalina 750 тыс. рублей.

До этого стало известно, что во Владимирской области выставлен на продажу за 11,5 млн рублей автомобиль Citroen DS 1965 года выпуска.

Автомобиль, предлагающийся к продаже, представляет собой машину после первого рестайлинга. Он снабжен бензиновым мотором 1.9 мощностью 83 л.с. и механической трансмиссией. Привод у автомобиля передний.

Инновационная модель Citroen DS дебютировала на Парижском автосалоне 1955 года и спровоцировала ажиотажный спрос. Автомобиль выпускался до 1975 года. В приключенческой комедии 1964 года «Фантомас разбушевался» режиссера Андре Гебеля главный герой скрылся от своих преследователей на Citroen DS, который трансформировался в реактивный самолет.

Ранее сообщалось, что в России выставили на продажу раритетный ВАЗ-2102 с минимальным пробегом.