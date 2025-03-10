Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пассажир такси, устроившего массовое ДТП в Казани, рассказал об инциденте

«БИЗНЕС Online»: водитель такси, устроивший ДТП в Казани, не был пьян

Водитель такси, устроивший массовое ДТП с пострадавшими в Казани, потерял сознание во время передвижения. Об этом заявил пассажир автомобиля, передает «БИЗНЕС Online».

По его словам, у него мог случиться приступ эпилепсии.

«Увидел в зеркале, что у водителя закатились глаза, руки самопроизвольно прижались. Как я понимаю, у него случился приступ эпилепсии. Следующий момент — мы въезжаем на автобусную остановку, собственно, произошла авария», — рассказал пассажир.

Мужчина также сообщил, что машина продолжила движение и остановилась только от удара о другой автобус. Сам он был пристегнут, поэтому не пострадал. В издании уточнили, что таксиста уже проверили на алкоголь, тестер показал ноль. Его отвезут в больницу.

Инцидент произошел 10 марта на улице Вишневского в Казани. Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что на асфальте лежат пострадавшие, также на место аварии прибыли экстренные службы. На записи также можно увидеть, что на месте ДТП собралось много людей. Позже стало известно, что в ДТП с такси пострадали семь человек.

Ранее очевидцы рассказали о таксисте, сбившем людей в Казани.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами