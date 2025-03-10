Пассажир такси, устроившего массовое ДТП в Казани, рассказал об инциденте

Водитель такси, устроивший массовое ДТП с пострадавшими в Казани, потерял сознание во время передвижения. Об этом заявил пассажир автомобиля, передает «БИЗНЕС Online».

По его словам, у него мог случиться приступ эпилепсии.

«Увидел в зеркале, что у водителя закатились глаза, руки самопроизвольно прижались. Как я понимаю, у него случился приступ эпилепсии. Следующий момент — мы въезжаем на автобусную остановку, собственно, произошла авария», — рассказал пассажир.

Мужчина также сообщил, что машина продолжила движение и остановилась только от удара о другой автобус. Сам он был пристегнут, поэтому не пострадал. В издании уточнили, что таксиста уже проверили на алкоголь, тестер показал ноль. Его отвезут в больницу.

Инцидент произошел 10 марта на улице Вишневского в Казани. Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что на асфальте лежат пострадавшие, также на место аварии прибыли экстренные службы. На записи также можно увидеть, что на месте ДТП собралось много людей. Позже стало известно, что в ДТП с такси пострадали семь человек.

Ранее очевидцы рассказали о таксисте, сбившем людей в Казани.