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В Китае в 2026 году запустят массовое производство летающих авто

В Китае в 2026 году хотят запустить массовое производство летающих машин
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Depositphotos

В следующем году в Китае собираются запустить массовое производство летающих машин. Об этом сообщил председатель правления компании, депутат Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламента) 14-го созыва Хэ Сяопэн, передает Xinhua.

«Китайский производитель электромобилей XPeng Motors планирует массовое производство летающих автомобилей к 2026 году», — приводит его слова Xinhua.

Ожидается, что на на первом этапе будет создан летающий модуль для автомобиля Land Aircraft Carrier (LAC). Ежегодно планируется выпуск 10 тыс. таких устройств. LAC представят 12 и 17 ноября на авиасалоне Airshow China в Чжухае, где он совершит дебютный полет.

До этого сообщалось, что Хэ Сяопэн считает появление летающих авто большим шагом для Китая на мировых рынках.

Ранее на авторынке в России снизилась доля китайских марок.

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