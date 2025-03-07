Рядом с Флоридой: УАЗ разместил производство «Патриотов» на Кубе

На Кубе началась сборка внедорожников УАЗ «Патриот», сообщают «Известия».

На кубинском заводе компании EISA собран первый, тестовый экземпляр автомобиля «УАЗ», им стала модель «Патриот», — отмечается в публикации.

Источник издания на предприятии уточнил, что полномасштабный запуск нового предприятия в Гаване состоится в ближайшее время. Сейчас на заводе уже смонтировано оборудование и проводится его финальная настройка. Собранный автомобиль будет применяться для отработки технологии. Также на Кубе планируется собирать УАЗ «Пикап».

До этого стало известно, что европейское отделение Ford снимет с производства модель Focus в ноябре 2025 года. До завершения выпуска Focus на заводе в Германии прием заказов на новые машины продолжается.

Ранее в Тольятти завершился выпуск удлиненной пятидверной классической «Нивы».