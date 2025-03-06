«По цене новой Lada»: в России выставили на продажу Renault Logan Stepway без пробега

В России продают Renault Logan Stepway без пробега по цене Lada

В России выставили на продажу Renault Logan Stepway 2019 года выпуска с пробегом всего 5 тыс. километров, сообщает «Российская газета».

«В Саратове на продажу выставили новый Renault Logan Stepway гаражного хранения. За свой автомобиль владелец хочет столько же, сколько сейчас стоит Lada Vesta NG — 1,55 млн рублей», — сообщает издание.

Главное преимущество Renault Logan Stepway, выставленного на продажу, считает владелец авто, — надежный двигатель Renault-Nissan объемом 1.6 литра с цепным приводом. Его мощность составляет 113 л.с. В паре с ним работает 5-ступенчатая механическая КП.

До этого было известно, что во Владимирской области выставлен на продажу за 11,5 млн рублей автомобиль Citroen DS 1965 года выпуска.

Автомобиль, предлагающийся к продаже, представляет собой машину после первого рестайлинга. Он снабжен бензиновым мотором 1.9 мощностью 83 л.с. и механической трансмиссией. Привод у автомобиля передний.

Инновационная модель Citroen DS дебютировала на Парижском автосалоне 1955 года и спровоцировала ажиотажный спрос. Автомобиль выпускался до 1975 года. В приключенческой комедии 1964 года «Фантомас разбушевался» режиссера Андре Гебеля главный герой скрылся от своих преследователей на Citroen DS, который трансформировался в реактивный самолет.

Ранее сообщалось, что в Барнауле продают новый дешевый Volkswagen Polo российской сборки.