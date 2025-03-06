В Якутии мост получил повреждения при проезде по нему грузовой машины

Прокуратура Якутии: мост в Черкехе получил урон при проезде по нему тяжелой фуры

Мост в селе Черкех, расположенном в Таттинском районе республики Саха (Якутия), получил повреждения при проезде по нему грузового автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале.

По предварительным данным, водитель транспортного средства проигнорировал информацию о максимально разрешенной нагрузке при проезде через мост. Из-за этого переправе был нанесен ущерб.

«[Это] привело к <…> прекращению движения автомашин между селами Черкех и Дайа-Амгата», — говорится в заявлении.

Из текста следует, что в связи с произошедшим прокуратура Таттинского района начала проверку. По ее итогам сотрудникам ведомства предстоит дать оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения. В случае необходимости специалисты примут меры прокурорского реагирования.

18 декабря на технологической трассе в Нерюнгринском районе Якутии перевернулся автобус, в салоне которого находились 40 горняков. Как рассказали в прокуратуре республики, в результате аварии пострадали несколько человек — у них диагностировали ушибы.

Ранее в Якутии маршрутное такси врезалось в опору линии электропередачи.