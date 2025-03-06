Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Якутии мост получил повреждения при проезде по нему грузовой машины

Прокуратура Якутии: мост в Черкехе получил урон при проезде по нему тяжелой фуры
close
Прокуратура Республики Саха (Якутия)

Мост в селе Черкех, расположенном в Таттинском районе республики Саха (Якутия), получил повреждения при проезде по нему грузового автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале.

По предварительным данным, водитель транспортного средства проигнорировал информацию о максимально разрешенной нагрузке при проезде через мост. Из-за этого переправе был нанесен ущерб.

«[Это] привело к <…> прекращению движения автомашин между селами Черкех и Дайа-Амгата», — говорится в заявлении.

Из текста следует, что в связи с произошедшим прокуратура Таттинского района начала проверку. По ее итогам сотрудникам ведомства предстоит дать оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения. В случае необходимости специалисты примут меры прокурорского реагирования.

18 декабря на технологической трассе в Нерюнгринском районе Якутии перевернулся автобус, в салоне которого находились 40 горняков. Как рассказали в прокуратуре республики, в результате аварии пострадали несколько человек — у них диагностировали ушибы.

Ранее в Якутии маршрутное такси врезалось в опору линии электропередачи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами