Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ФАС уличил «АвтоВАЗ» в завышения цен на автомобили

ФАС проверит цены на Lada после жалоб ассоциации таксистов
close
Lada

Федеральная антимонопольная служба проанализирует ценообразование автомобилей Lada после обращения Ассоциации «Национальный совет такси» (НСТ) с жалобой на завышение «АвтоВАЗом» цен, сообщили «Интерфаксу» в ведомстве.

«ФАС России запросила у АО «АвтоВАЗ» информацию о хозяйственной деятельности по итогам 2024 года и проводит соответствующий анализ. В случае выявления нерыночных факторов, увеличивающих цены на автомобили, служба примет соответствующие меры реагирования», - сказали в ведомстве.

По данным газеты «Ведомости», Ассоциация «Национальный совет такси» (НСТ) подала жалобу на «АвтоВАЗ» в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на предмет завышения цен на автомобили Lada Granta и Lada Vesta для такси.

Как отмечается в письме, доля «АвтоВАЗа» в таксопарках постоянно растет и уже превышает 50%, что формирует определенную финансовую зависимость от ценовой политики концерна.

Ассоциация ссылается на данные Аналитического центра при Правительстве РФ, где средняя цена автомобиля эконом-класса в России за 2021–2023 годы увеличилась на треть. Цены на Lada Granta и Lada Vesta за этот же период увеличились в 1,6 и 1,8 раза соответственно.

Как считает глава НСТ, бесконтрольный рост цен на автомобили выглядит необоснованным, ущемляет интересы перевозчиков и наносит долгосрочный ущерб отрасли.

«АвтоВАЗ» же заявил, что не является доминирующим поставщиком авто для такси.

Ранее российские таксисты пожаловались на резкое снижение доходов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами