ФАС уличил «АвтоВАЗ» в завышения цен на автомобили

ФАС проверит цены на Lada после жалоб ассоциации таксистов

Федеральная антимонопольная служба проанализирует ценообразование автомобилей Lada после обращения Ассоциации «Национальный совет такси» (НСТ) с жалобой на завышение «АвтоВАЗом» цен, сообщили «Интерфаксу» в ведомстве.

«ФАС России запросила у АО «АвтоВАЗ» информацию о хозяйственной деятельности по итогам 2024 года и проводит соответствующий анализ. В случае выявления нерыночных факторов, увеличивающих цены на автомобили, служба примет соответствующие меры реагирования», - сказали в ведомстве.

По данным газеты «Ведомости», Ассоциация «Национальный совет такси» (НСТ) подала жалобу на «АвтоВАЗ» в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на предмет завышения цен на автомобили Lada Granta и Lada Vesta для такси.

Как отмечается в письме, доля «АвтоВАЗа» в таксопарках постоянно растет и уже превышает 50%, что формирует определенную финансовую зависимость от ценовой политики концерна.

Ассоциация ссылается на данные Аналитического центра при Правительстве РФ, где средняя цена автомобиля эконом-класса в России за 2021–2023 годы увеличилась на треть. Цены на Lada Granta и Lada Vesta за этот же период увеличились в 1,6 и 1,8 раза соответственно.

Как считает глава НСТ, бесконтрольный рост цен на автомобили выглядит необоснованным, ущемляет интересы перевозчиков и наносит долгосрочный ущерб отрасли.

«АвтоВАЗ» же заявил, что не является доминирующим поставщиком авто для такси.

Ранее российские таксисты пожаловались на резкое снижение доходов.