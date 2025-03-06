Внедорожник Oting Paladin подешевел в России на 200 тысяч рублей

В России внедорожник Oting Paladin продают со скидкой 500 тысяч рублей

В России прямая скидка на внедорожник Oting Paladin в начале марта увеличилась на 200 тысяч рублей, сообщает портал «Автоновости дня».

«Размер прямой скидки вырос с 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Таким образом, «Паладин» в базовой комплектации «Делюкс» с учетом дисконта можно приобрести за 3,3 млн рублей. Топовая версия «Престиж» со скидкой обойдется в 4 млн рублей», — говорится в сообщении портала.

Продажи Oting Paladin в России начались в феврале 2024 года.

Внедорожник имеет габариты 4882х1850х1815 мм и колесную базу 2850 мм. Во всех версиях модель оснащается двухлитровым турбомотором Mitsubishi 4K31 мощностью 228 л.с. (360 Нм). Он сертифицирован под топливо АИ-92 и выше. Paladin получил автоматическую коробку передач.

Внедорожник доступен в четырех комплектациях. В базовую заднеприводную версию входят светодиодная оптика, 12-дюймовый экран мультимедиа и шесть динамиков, беспроводная зарядка для смартфона, люк с электроприводом, парктроники, система кругового обзора с отображением обстановки под автомобилем и прочее.

Ранее сообщалось, что дилеры «АвтоВАЗа» начали продавать новые версии Lada Largus.