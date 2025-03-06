Башкиры устроили схватку за место на дороге и попали на видео

В Башкирии на видео попало, как водители подрались за место на дороге

В Башкирии водители подрались за место на дороге. Об этом сообщает Telegram-канал «БашДТП».

«Не могут уступить друг другу», — говорится в сообщении.

Водитель, который стал очевидцем, запечатлел инцидент на камеру. На кадрах видно, как двое мужчин дерутся, при этом один из конфликтующих толкает на землю своего оппонента и продолжает бить. Далее на записи видно, что один из водителей, наблюдавших за конфликтом, решается разнять мужчин.

До этого сообщалось, что в Приморском крае мать десяти детей заказала в интернете водительские права по Почте России и попалась при смене фамилии. Документом женщина пользовалась больше года до того момента, пока не вступила в брак. После чего злоумышленница обратилась в МФЦ, где планировала заменить удостоверение.

В отношении многодетной матери возбуждено уголовное дело. Михайловский районный суд признал ее виновной по статье о подделке, изготовлении или обороту документов и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на пять месяцев.

Ранее в Приморье большегруз и автовоз зажали несколько легковушек.