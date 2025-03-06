Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Башкиры устроили схватку за место на дороге и попали на видео

В Башкирии на видео попало, как водители подрались за место на дороге

В Башкирии водители подрались за место на дороге. Об этом сообщает Telegram-канал «БашДТП».

«Не могут уступить друг другу», — говорится в сообщении.

Водитель, который стал очевидцем, запечатлел инцидент на камеру. На кадрах видно, как двое мужчин дерутся, при этом один из конфликтующих толкает на землю своего оппонента и продолжает бить. Далее на записи видно, что один из водителей, наблюдавших за конфликтом, решается разнять мужчин.

До этого сообщалось, что в Приморском крае мать десяти детей заказала в интернете водительские права по Почте России и попалась при смене фамилии. Документом женщина пользовалась больше года до того момента, пока не вступила в брак. После чего злоумышленница обратилась в МФЦ, где планировала заменить удостоверение.

В отношении многодетной матери возбуждено уголовное дело. Михайловский районный суд признал ее виновной по статье о подделке, изготовлении или обороту документов и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на пять месяцев.

Ранее в Приморье большегруз и автовоз зажали несколько легковушек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами