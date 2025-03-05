В Сети появились фото нового кроссовера Jaecoo J5 для российского рынка

Кроссовер Jaecoo J5 для рынка России сфотографировали во время закрытой премьеры

В Москве состоялась закрытая презентация нового кроссовера Jaecoo J5. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили». На премьере подписчику издания удалось сфотографировать машину.

Отмечается, что кроссовер на старте продаж в России будет доступен только с передним приводом. Речь идет о модификации с 1,5-литровым двигателем и вариатором либо шестиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением.

Версия с 1,6-литровым мотором, семиступенчатым «роботом» и полным приводом появится в продаже через полгода после выхода на рынок переднеприводной модели.

Кроссовер Jaecoo J5 поступит в продажу в первой половине 2025 года. Длина нового автомобиля — 4380 мм, колесная база — 2610 мм. Для модели предусмотрено пять цветов — черный, белый, серый, темно-синий и темно-зеленый.

Мультимедийная система нового кроссовера Jaecoo J5 получит режим караоке. Об этом сообщает пресс-служба Jaecoo. Петь песни водитель и пассажиры смогут даже во время движения.

В режиме караоке пользователю штатной медиасистемы нужно подсоединить свой смартфон через Bluetooth, включить песню, после чего мультимедийный комплекс автоматически удалит исходный вокал исполнителя. Караоке-система Jaecoo J5 оборудована профессиональным микрофоном со встроенной системой шумоподавления. Отмечается, что такой микрофон является платной опцией.

Ранее сообщалось, что в России сильно подорожал китайский кроссовер Soueast S07.