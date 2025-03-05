Стало известно, как выглядит Jeep Compass нового поколения

Марка Jeep готовит к выходу кроссовер Compass нового поколения, сообщает autoexpress.co.uk. Перед премьерой бренд распространил изображение модели.

Внешне кроссовер будет напоминать Jeep Avenger с похожей оптикой и решеткой радиатора. Также он получит широкие колесные арки, а затемненные стойки создадут эффект парящей крыши. В базовой версии Jeep Compass получит передний привод, а более дорогие комплектации будут полноприводными.

Кроссовер оснастят как гибридными, так и полностью электрическими силовыми агрегатами.

Европейская премьера кроссовера состоится через несколько недель, а на рынок он выйдет во второй половине 2025 года.

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Автомобиль доступен в трех комплектациях. Базовая версия стоимостью в 2,8 млн рублей оснащена турбомотором мощностью 160 л.с. и 7-ступенчатым «роботом». Модификация с турбодвигателем мощностью 245 л.с. и диапазонным автоматом Aisin стоит 3,4 млн рублей. При этом флагманская комплектация с таким же мотором обойдется в 3,7 млн рублей.

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