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На Ozon появились автозапчасти с пробегом

На Ozon начали продавать запчасти с авторазборок
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Наталья Горшкова/РИА «Новости»

На маркетплейсе Ozon стартовали продажи подержанных автозапчастей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Маркетплейс Ozon объявил о запуске продаж автомобильных запчастей с пробегом. Данная категория доступна в разделе «Авто- и мотозапчасти». Это позволит облегчить обслуживание европейских и японских брендов, таких как Volkswagen, Renault, Hyundai, Kia, Nissan, GM и других», — говорится в сообщении.

По информации источника, на маркетплейсе можно будет приобрести детали двигателей, коробок передач, кузовные детали, элементы ходовой системы, салона и электрооборудования. Также в продаже будут быстроизнашиваемые запчасти, например, фильтры и тормозные колодки.

Заказать деталь на маркетплейсе будет удобно автомобилистам, которым трудно найти запчасть или экстренно нужно заменить сложные узлы и агрегаты.

Также сообщается, что товары проходят коммерческую экспертизу, а оценка их надежности включает в себя анализ каналов поставок. При этом покупатель может вернуть приобретенный товар в течение недели.

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