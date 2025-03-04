В Москве анонсировали переход наземного транспорта на электротягу

Дептранс: весь городской транспорт к 2035 году перейдет на электротягу

Весь городской наземный транспорт Москвы к 2035 году будет работать на электротяге. Об этом сообщили в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Всего с 2018 года в Москву пришли уже более 2 300 электробусов. К 2035 году почти весь парк Мосгортранса будет работать на электрической тяге. Все благодаря поставкам техники и современной инфраструктуре», — говорится в сообщении.

В дептрансе отметили, что в настоящее время электробусы курсируют более чем на 180 маршрутах. При этом в 14 районах Москвы они обслуживают более половины поездок.

В феврале ученые Московского Политеха и инновационного центра КАМАЗа создали алгоритм управления торможением электробусов, который снижает нежелательные колебания и вибрации при экстренном торможении. Новая система позволяет в шесть раз уменьшить амплитуду колебаний и предотвратить занос транспортного средства на скользкой дороге.

Ранее ученые назвали опасные последствия всеобщего перехода на электромобили.