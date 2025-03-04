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«Всегда была в одних руках»: в России продают ВАЗ-2114 с минимальным пробегом

В России выставили на продажу ВАЗ-2114 в идеальном состоянии
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Каталог auto.ru

В России продают хетчбэк ВАЗ-2114 в идеальном состоянии, сообщает «Российская газета». За машину 1987 года выпуска владелец планирует выручить 725 тыс. рублей.

«В объявлении отмечается, что «четырнадцатая» всегда была в одних руках, она вся в заводском состоянии: ничего не красилось и не подкрашивалось. Также владелец утверждает, что Lada эксплуатировалась только летом и хранилась в гараже», — сообщает «РГ».

Под капотом у хетчбэка двигатель 1,6 литра, который выдает 81 л.с. Коробка — механика.

До этого стало известно, что во Владимирской области выставлен на продажу за 11,5 млн рублей автомобиль Citroen DS 1965 года выпуска.

Автомобиль, предлагающийся к продаже, представляет собой машину после первого рестайлинга. Он снабжен бензиновым мотором 1.9 мощностью 83 л.с. и механической трансмиссией. Привод у автомобиля передний.

Инновационная модель Citroen DS дебютировала на Парижском автосалоне 1955 года и спровоцировала ажиотажный спрос. Автомобиль выпускался до 1975 года. В приключенческой комедии 1964 года «Фантомас разбушевался» режиссера Андре Гебеля главный герой скрылся от своих преследователей на Citroen DS, который трансформировался в реактивный самолет.

Ранее были названы три фактора надежности моделей Toyota.

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