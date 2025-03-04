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В России снизились продажи новых легковых автомобилей

Минпромторг: продажи новых легковых авто в РФ в феврале снизились на 10%
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В России в январе и феврале 2025 года продажи новых легковых машин снизились на 10% в годовом выражении. Об этом сообщает Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК.

«Объем рынка в сегменте легковых автомобилей составил 165 855 штук (-10% к аналогичному периоду прошлого года), в сегменте легких коммерческих автомобилей — 15 849 штук (-8% к аналогичному периоду прошлого года), в сегменте грузовых автомобилей — 10 547 штук (-40% к аналогичному периоду прошлого года)», — сообщили в министерстве.

По информации источника, в январе и феврале продажи автомобилей всех сегментов снизились на 12% в годовом выражении. При этом продажи на рынке новых отечественных автомобилей увеличились на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Минпромторге также сообщили, что в феврале снизились на 13% продажи новых легковых автомобилей, на 2% — грузовиков. При этом рост на 2% наблюдается в сегменте автобусов и LCV.

Ранее в России начались продажи новой версии Lada Vesta.

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