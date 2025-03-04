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В России снизились продажи автомобилей Lada

«АвтоВАЗ»: продажи автомобилей Lada снизились на 4% в феврале
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LADA

В России в феврале 2025 года было продано 26,7 тыс. новых автомобилей Lada, что на 4% меньше, чем год назад, но на 28,4% больше, чем в январе текущего года, сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа».

Отмечается, что первое место по продажам занимает Lada Granta: в феврале дилеры реализовали 9,6 тыс. автомобилей, что на 15,2% больше по сравнению с январем 2025 года. На втором месте находится Lada Vesta - было продано 8,6 тыс. машин (+38,9%). Третье место занимает Lada Largus, которую выбрали 2,66 тыс. россиян.

По данным агентства «Автостат», в 2024 году в России купили 1,57 млн новых легковушек. Как подчеркивают в агентстве, российский авторынок показал наилучший результат за последние пять лет.

Чаще других марок россияне покупали автомобиль Lada (в общей сложности 436,2 тысячи проданных экземпляров). На второй позиции с результатом в 190,6 купленных машин — китайский Haval. Еще три бренда из КНР преодолели отметку в 100 тысяч купленных экземпляров — это Chery (157 тысяч), Geely (149,1 тысячи) и Changan (106,1 тысячи).

Ранее стало известно, когда подешевеют новые автомобили в России.

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