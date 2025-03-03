Полуголый россиянин показывал трюки с авто и попал на видео

В Ростове-на-Дону на видео попало, как Rolls-Royce уворачивался от летевших шин

В Ростове-на-Дону каскадер выполнял трюки с автомобилем. Об этом сообщает Telegram-канал «Ростов сегодня».

«Развлечения донского каскадера Евгения Чеботарева», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели происходящее на видео. На кадрах видно, как каскадер и еще двое мужчин вылетают из открытого багажника дрифтующего автомобиля. Кроме того, мужчина в одних штанах рулит машиной, при этом скользит ногами по заснеженной дороге, держась одной рукой за дверь. После этого он падает на проезжую часть.

Также на записи видно, как водитель на автомобиле Rolls-Royce уворачивается от шин, которые в машину бросает другой человек.

До этого сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском инспектор ДПС задержал мужчину, который прогуливался по проезжей части с кошкой на голове.

Нарушитель шел по дороге и не обращал внимания на движение транспорта, при этом сидящее на его голове животное вело себя спокойно.

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