Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полуголый россиянин показывал трюки с авто и попал на видео

В Ростове-на-Дону на видео попало, как Rolls-Royce уворачивался от летевших шин

В Ростове-на-Дону каскадер выполнял трюки с автомобилем. Об этом сообщает Telegram-канал «Ростов сегодня».

«Развлечения донского каскадера Евгения Чеботарева», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели происходящее на видео. На кадрах видно, как каскадер и еще двое мужчин вылетают из открытого багажника дрифтующего автомобиля. Кроме того, мужчина в одних штанах рулит машиной, при этом скользит ногами по заснеженной дороге, держась одной рукой за дверь. После этого он падает на проезжую часть.

Также на записи видно, как водитель на автомобиле Rolls-Royce уворачивается от шин, которые в машину бросает другой человек.

До этого сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском инспектор ДПС задержал мужчину, который прогуливался по проезжей части с кошкой на голове.

Нарушитель шел по дороге и не обращал внимания на движение транспорта, при этом сидящее на его голове животное вело себя спокойно.

Ранее в Дагестане чугунная ванна протаранила Lexus.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами